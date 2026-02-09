Galatasaray’ın Golü İptal Edilmeli Mi? Değerlendirmeler

19′ GALATASARAY’IN ATTIGI GOLÜN İPTALİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Bülent Yıldırım, Galatasaray’ın attığı gol ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Barış Alper’in kafayı vurduğu an Osimhen’in sağ ayağının şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen’in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

VAR Uygulamasının Kararına Saygı

Deniz Çoban, VAR’ın bu maçtaki müdahalesinin yerinde olduğunu belirterek, “İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper’in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen’in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum” açıklamasında bulundu.

Osimhen’in Etkisi Üzerine Tartışmalar

Bahattin Duran, Osimhen’in ayağının kaleci üzerindeki etkisiyle ilgili görüşünü açıkça ifade ederek, “Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım” dedi.

42′ ÇAYKUR RİZESPOR’UN PENALTISI

Bülent Yıldırım, Çaykur Rizespor’un penaltı beklediği pozisyon hakkında, “Hakem ve VAR’ın pozisyonu yorumlaması doğru. Ben bir ihlal görmedim. Kapalıyken Torreira’nın dirseğine çarpıyor” değerlendirmesinde bulundu. Deniz Çoban ise, “Asla penaltı yok” ifadesiyle bu görüşe katılmadığını belirtti. Bahattin Duran da, “Benim için de penaltı söz konusu değil” dedi.

48′ ALİ SOWE’UN GOLÜNE İPTAL KARARI

Deniz Çoban, Ali Sowe’un golüyle ilgili olarak “Ne diyeyim hocam, teknoloji çizmiş” ifadesini kullandı. Bülent Yıldırım, “İzlerken daha net ofsayt gibi gelmişti, çizgi çekilince daha milimetrik çıktı. Güvenmek durumundayız, ofsaytta bir sıkıntı görünmüyor” şeklinde konuştu.

69′ ALİ SOWE’UN PENALTISI

Bülent Yıldırım, Ali Sowe’un penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak, “Buradan gördüğüm kadarıyla devam diyorum” dedi. Deniz Çoban, “Bence de devam” ifadesini kullandı. Bahattin Duran da, “Ben de devam diyorum bu pozisyona” değerlendirmesinde bulundu.