Fenerbahçe’den Trabzonspor’u Şoke Eden Gelişme

fenerbahce-den-trabzonspor-u-soke-eden-gelisme

Trabzonspor, Oğuz Aydın transferi konusunda Fenerbahçe ile daha önce anlaşma sağladı ancak milli futbolcu bu transferi kabul etmedi. Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala ise durum değişti.

FENERBAHÇE’DE OĞUZ’A ŞANŞ TARİHİ

Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe’de forma giymekte zorlanan Oğuz Aydın, bir güncelleme talep ederek “Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum.” şeklinde Trabzonspor’a mesaj gönderdi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor, futbolcuyla hızlı bir şekilde iletişime geçti ve her konuda anlaşma sağladı. Transfer için gerekli手续ler tamamlanmaya başlandığı esnada, Fenerbahçe’den Trabzonspor’a ulaşan telefon görüşmesi, bordo-mavililerin tüm transfer planlarını büyük ölçüde altüst etti.

SERT TEPKİLER GELEBİLİR

Fenerbahçe yönetimi, “Biz transfer yapamadık, Oğuz’u veremeyiz.” açıklamasıyla Trabzonspor’u şoke etti. Bu durum nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin Fenerbahçe’ye ağır eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü. Kanatlardaki sorununu Oğuz Aydın ile çözmeyi hedefleyen Trabzonspor, yaşanan bu aksilikle zor bir duruma düştü.

TEKKE’DEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Samsunspor karşılaşmasının ardından Oğuz Aydın’ın gerçekleşmeyen transferine dolaylı şekilde değinerek, “Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı.” ifadelerini kullandı.

