Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi Derinleşiyor

fenerbahce-de-kerem-akturkoglu-krizi-derinlesiyor

FENERBAHÇE’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu için sorunlar büyüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun son dönemlerdeki saha performansı, taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmayı beraberinde getiriyor. Özellikle Aston Villa ve Göztepe karşılaşmalarından sonra adeta hedef tahtası haline gelen Kerem, bu maçlarda taraftarların ıslıklar eşliğinde protestosuyla karşılaştı.

TARAFTARLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Sosyal medya platformlarında, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik yapılan eleştiriler de son derece sert. Taraftarlar, “Artık yeter” gibi ifadelerle duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Bu durum, Kerem’in ivme kaybeden formu ve taraftarın hayal kırıklığını artırıyor.

