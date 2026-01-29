Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Hücum hattını güçlendirmek maksadıyla yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen Atalanta’nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman için yeni bir seferberlikle harekete geçti.

Dİ MARZIO’DAN AÇIKLAMA

Transfer dünyasının önde gelen isimlerinden İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin Lookman için attığı bu adımı önemli bir gelişme olarak duyurdu. Di Marzio’nun bildirdiğine göre; Fenerbahçe yönetimi, Atalanta ile yeniden iletişime geçerek oyuncunun durumu ve olası şartlar hakkında “yeni bir nabız yoklaması” gerçekleştirdi.

DOSYA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe’nin Lookman konusundaki ısrarı devam ediyor. Görüşmelerin henüz ilk aşamalarında olduğu ifade edilse de, Sarı-Lacivertli ekibin Nijeryalı yıldızı transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu biliniyor. Yönetimin, mali koşulları zorlayarak Lookman için tüm imkanlarını devreye sokması ve süreci hızlandırarak olumlu sonuç alması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı attığı hat-trick ile kupayı Atalanta’ya kazandıran ve dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Lookman, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran futbolculardan biri oluyor.

