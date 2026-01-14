Fenerbahçe’de Mert Günok’un Henüz 11 Yıl Sonra Dönüşü

fenerbahce-de-mert-gunok-un-henuz-11-yil-sonra-donusu

FENERBAHÇE’DE MERT GÜNOK YILLAR SONRA KALENİN BAŞINDA

Türkiye Kupası C Grubu 2. karşılaşmasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile bir araya geldi. Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği milli kaleci Mert Günok, yıllar sonra kaleye geçti.

YILLARDAN SONRA FORMAYI GİYİYOR

Fenerbahçe’nin altyapısında futbol hayatına başlayan ve ardından A takıma yükselen Mert Günok, en son 30 Mayıs 2015’te Süper Lig’de Kasımpaşa’ya karşı ilk 11’de oynadıktan sonra, sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Fenerbahçe’den sonraki kariyerinde Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını terleten tecrübeli kaleci, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ile 11 yıl 7 ay 15 gün sonra tekrar sarı-lacivertli renklere döndü.

