Karabük’te Apartman Merdiveninde Yaşlı Adam Ölü Bulundu

karabuk-te-apartman-merdiveninde-yasli-adam-olu-bulundu

Karabük’teki Şirinevler Mahallesi’nde, Yeni Doğan Sokak üzerindeki Yeni Doğan Apartmanı’nın 3. katında merdiven boşluğunda hareketsiz yatan 77 yaşındaki Hasan Kaplan, komşuları tarafından fark edildi.

YAŞLI ADAMIN ÖLMESİ ONAYLANDI

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Kaplan’ın hayatının sona erdiği belirlendi. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Kaplan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili detaylı inceleme sürdürülüyor.

