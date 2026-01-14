Hatay’da Kırıkhan Reyhanlı Yolunda Feci Kaza

HATAY’DA FECİ KAZA

Hatay’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Kırıkhan–Reyhanlı kara yolu üzerindeki Karasu Köprüsü yakınlarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs, çarpmanın şiddetiyle savrulup devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçlarda sıkışan 7 kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazadan etkilenen 6 yaralı, ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna ulaştırıldı. Jandarma, kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlattı.