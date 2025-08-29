Fenerbahçe’de Mourinho Sorunu Büyüyor

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RÜYASI BİR KEZ DAHA SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek Devler Ligi hayalini tekrar erteledi. Bu sonuç, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği hakkında tartışmaları alevlendirdi. Kulüp yöneticilerinin, Portekizli teknik adamla yolları ayırma konusunda fikir birliğine vardığı ve Başkan Ali Koç’un kararını beklediği belirtiliyor. Hürriyet’teki habere göre, Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile ayrılığın artık olası olduğu düşünülüyor. Portekizli hocanın Benfica maçı öncesinde yaptığı, yönetimin transferde “yetersiz ve plansız” olduğu şeklindeki göndermelerin etkisi büyük oldu.

MOULAHO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARI ARTIRDI

Mourinho’nun, “Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasında bir şeyler yapılmış olurdu” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Geny Catamo hakkında “İlgilenmiyoruz. Listemizde yok” demesi ve “Açıkçası bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun da transfer edilmeyeceğini düşünüyorum” yorumları, ayrılık düşüncelerini iyice güçlendirdi.

YETKİLİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Fenerbahçeli yöneticilerin neredeyse tamamının Mourinho ile yolları ayırma konusunda benzer düşüncelere sahip olduğu aktarıldı. Bu durum, kulüpteki geleceği belirsizliği artırırken, taraftarların da tepkisini çekiyor.