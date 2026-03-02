Fenerbahçe’de Nelson Semedo Sakatlandı

fenerbahce-de-nelson-semedo-sakatlandi

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta müsabakasında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşmanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe’ye talihsiz bir haber ulaştı. Son zamanlarda peş peşe gelen sakatlık sorunlarıyla uğraşan ve kadro oluşturmakta zorluk çeken sarı-lacivertli ekipte, Nelson Semedo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SEMEDO’YU KAYBETTİ

Fenerbahçe’de maç başlangıcında ilk 11’de yer alan Nelson Semedo, sakatlık yaşadı. Portekizli futbolcu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve bu durum takım için bir kayıp oldu. Fenerbahçe, sakatlanan Semedo’nun yerine 20. dakikada Mert Müldür’ü sahaya sürdü.

