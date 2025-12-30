Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Kararı Bekleniyor

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul konusuyla ilgili tartışmalar sürüyor. Başkan Sadettin Saran’ın bu hafta sonuna kadar nihai kararını açıklaması bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Sarı-lacivertli kulüpte, olağanüstü genel kurul gündemi üzerine gelişmeler yaşanıyor. Tüm dikkatin başkan Sadettin Saran’ın kararında toplandığı ifade ediliyor.

HAFTA SONU DEĞERLENDİRDİ

Alınan bilgilere göre, Başkan Sadettin Saran, hafta sonunda ailesiyle beraber olağanüstü genel kurul hakkında düşünme fırsatı buldu.

CAMİA “DEVAM” DİYOR

Haberde, kulüp camiasının, teknik ekip ve futbolcuların Saran’ın görevine devam etmesi gerektiği yönünde bir görüş belirttiği bildiriliyor. Başkan Saran’ın ise karar aşamasında olduğu vurgulanıyor.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ VAR

Seçim döneminde “1,5 yıl sonra bu takımı şampiyon yapamazsam giderim” diyerek dikkat çeken Saran’ın, ligin kritik döneminde ve transfer süreçlerindeki gelişmeler karşısında geri adım atmamayı tercih etmesi gerektiği savunuluyor. Yönetici arkadaşları ve çevresinin, başkanın alacağı kararı merakla beklediği aktarılıyor.

OYUNCULARDAN DESTEK GELİYOR

Samandıra’da olumlu bir çalışma atmosferinin hakim olduğu ve bu durumu beğenen futbolcuların, Başkan Saran’a destek verdikleri kaydediliyor. Ayrıca, Başkan ile iyi bir iletişim içindeki Teknik Direktör Tedesco’nun da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

HAFTANIN SONUNA NETLİK BEKLENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bu hafta içinde kararını vererek, sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sürecinin netleşmesi bekleniyor.