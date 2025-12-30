Yalova’da Şehit Polisler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Terör örgütü DEAŞ’ın Yalova’daki hücre evine gerçekleştirilen operasyonda, polisin “Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısına teröristlerce ateşle karşılık verildi. Çatışmanın başlama saati gece 02.00 olup, tam olarak 8 saat sürdü. Bu süreçte 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Operasyon sonucunda 6 terörist ölü ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda hayatını kaybeden polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Vatan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan, şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız” dedi.

KARARLILIK VURGUSU

Bakan Yerlikaya, kahraman polislerin, kendilerine kalkan yapan hain teröristler karşısında azimle durduklarını ve milletin güvenliğini sağlamak için mücadele ettiklerini belirtti. “Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Allah hepinizden razı olsun. Yüreklerimizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değil. Sizler asla yalnız değilsiniz” ifadelerini kullandı. 86 milyon insanın aynı hüzünde olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı, acının büyük olduğu kadar, kararlılıklarının da yüksek olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcu. Mücadeleyi büyüterek, azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara şimdiye kadar nasıl fırsat vermediysek bundan sonra da vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Terörle mücadelede duraksamadan ve kararlı adımlarla ilerleyeceklerini söyleyerek, “Şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız” dedi. Bakan Yerlikaya, vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitleri rahmetle andı ve aziz millete başsağlığı diledi.