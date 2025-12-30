Motorin Ve Benzin Fiyatlarına Yılbaşı Zam Şoku

Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren birçok ürünün fiyatında artış yaşanacak. Yılbaşı itibarıyla uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyacak. 1 Ocak’tan itibaren gerçekleştirilecek düzenleme ile birlikte, pompa fiyatlarının yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz yıl ÖTV artışı yılbaşı gecesi pompada etkisini göstermişti. Bu yıl da benzer bir durum söz konusu olacak. Gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatında 1.5 lira civarında bir artışın yaşanması öngörülüyor. Uzmanların yaptığı hesaba göre benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL ÖTV zammı uygulanacağı ifade ediliyor. LPG (otogaz) için ise şu an bir ÖTV artışı beklenmiyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATI NE KADAR?

Zam gerçekleştikten sonra İstanbul’da benzinin litre fiyatı 53 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 54 lirayı aşması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

BENZİN

İstanbul – Avrupa Yakası: 51.82 TL

İstanbul – Anadolu Yakası: 51.65 TL

Ankara: 52.68 TL

İzmir: 53.01 TL

MOTORİN

İstanbul – Avrupa Yakası: 53.22 TL

İstanbul – Anadolu Yakası: 53.05 TL

Ankara: 54.24 TL

İzmir: 54.58 TL