Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçim Süreci Başlıyor

Fenerbahçe’yle ilgili seçim süreçlerine dair tartışmalar tekrar gündeme geldi. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonuna işaret eden açıklaması sonrasında, sarı-lacivertli taraftarlar olağanüstü genel kurulun ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Taraftarlar, seçim tarihini sorguluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman gerçekleşecek? Ali Koç ve Sadettin Saran bu süreçte adaylıklarını koyacak mı?

SEÇİM TARİHİ BELİRSİZLİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın performansının seçim atmosferinden olumsuz etkilenmemesi ve özellikle transfer sürecinin aksama yaşamaması amacıyla kongrenin, sezon sonu maçına göre planlanmasını istedi. Bu öneri, teknik ekip ve futbolcular tarafından da destek gördü.

Kulüp içindeki konuşmalara göre, Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı, kongre süreci sırasında ortaya çıkacak genel duruma bağlı olacak. Ayrıca, seçim gündeminin dikkat çekici unsurlarından biri de Ali Koç’un olası hamlesi. Başkanlığı Sadettin Saran’a devrettikten sonra kamuoyunun önünde sessiz kalan ancak kulüp ile bağlantısını koparmayan Koç’un adı, olağanüstü seçim kararıyla yeniden gündeme geldi. Ancak şu ana dek resmi bir adaylık duyurusu ya da belirgin bir sinyal sağlamış değil.