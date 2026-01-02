Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçim Süreci Başlıyor

fenerbahce-de-olaganustu-secim-sureci-basliyor

Fenerbahçe’yle ilgili seçim süreçlerine dair tartışmalar tekrar gündeme geldi. Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonuna işaret eden açıklaması sonrasında, sarı-lacivertli taraftarlar olağanüstü genel kurulun ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Taraftarlar, seçim tarihini sorguluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman gerçekleşecek? Ali Koç ve Sadettin Saran bu süreçte adaylıklarını koyacak mı?

SEÇİM TARİHİ BELİRSİZLİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın performansının seçim atmosferinden olumsuz etkilenmemesi ve özellikle transfer sürecinin aksama yaşamaması amacıyla kongrenin, sezon sonu maçına göre planlanmasını istedi. Bu öneri, teknik ekip ve futbolcular tarafından da destek gördü.

Kulüp içindeki konuşmalara göre, Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı, kongre süreci sırasında ortaya çıkacak genel duruma bağlı olacak. Ayrıca, seçim gündeminin dikkat çekici unsurlarından biri de Ali Koç’un olası hamlesi. Başkanlığı Sadettin Saran’a devrettikten sonra kamuoyunun önünde sessiz kalan ancak kulüp ile bağlantısını koparmayan Koç’un adı, olağanüstü seçim kararıyla yeniden gündeme geldi. Ancak şu ana dek resmi bir adaylık duyurusu ya da belirgin bir sinyal sağlamış değil.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.