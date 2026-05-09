Fenerbahçe’de Seçim Tarihi Hakkında Gelişmeler

FENERBAHÇE BAŞKANINDAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, kulüpte gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un tarihiyle ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.

Saran, seçim tarihini etkileyen tartışmaların devam ettiği süreçte, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” şeklinde ifade etti. Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü genel kurulunu 6-7 Haziran tarihlerinde yapmayı planlıyor. Ancak, Kadıköy’de 1 Haziran’da düzenlenecek Türkiye – Kuzey Makedonya maçı nedeniyle, seçim takviminde değişiklik olabileceği iddiaları gündeme geldi.

ESKİ BAŞKAN YILDIRIM’DAN TAKVİM VURGUSU

Eski başkan Aziz Yıldırım, seçim takviminin korunması gerektiğini belirterek mevcut tarihlere uyulması gerektiğini savundu. Yıldırım, “Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe’nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı.” şeklinde değerlendirme yaptı.

BAŞKAN ADAYI SAFİ’DEN ACİL ÇAĞRI

Başkan adaylarından Hakan Safi, daha önceki bir açıklamasında seçim tarihinin ertelenmesine karşı çıkarak sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Safi, “Fenerbahçe’nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran’da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımı kurmak istiyorum.” dedi.