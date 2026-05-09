Fenerbahçe’de Seçim Tarihi Hakkında Gelişmeler

fenerbahce-de-secim-tarihi-hakkinda-gelismeler

FENERBAHÇE BAŞKANINDAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, kulüpte gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un tarihiyle ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.

Saran, seçim tarihini etkileyen tartışmaların devam ettiği süreçte, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” şeklinde ifade etti. Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü genel kurulunu 6-7 Haziran tarihlerinde yapmayı planlıyor. Ancak, Kadıköy’de 1 Haziran’da düzenlenecek Türkiye – Kuzey Makedonya maçı nedeniyle, seçim takviminde değişiklik olabileceği iddiaları gündeme geldi.

ESKİ BAŞKAN YILDIRIM’DAN TAKVİM VURGUSU

Eski başkan Aziz Yıldırım, seçim takviminin korunması gerektiğini belirterek mevcut tarihlere uyulması gerektiğini savundu. Yıldırım, “Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe’nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı.” şeklinde değerlendirme yaptı.

BAŞKAN ADAYI SAFİ’DEN ACİL ÇAĞRI

Başkan adaylarından Hakan Safi, daha önceki bir açıklamasında seçim tarihinin ertelenmesine karşı çıkarak sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Safi, “Fenerbahçe’nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran’da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımı kurmak istiyorum.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’de Jan Oblak İle Transfer Gündemi

Fenerbahçe, Ederson'un takımdan ayrılması halinde kaleci arayışlarına başlayacak ve Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ı öncelikli hedef olarak belirleyecek.
Gündem

Zehra Güneş Magazin İddialarına Yanıt Verdi

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, asılsız magazin haberlerine tepki göstererek, ailesine yönelik yorumların kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Yanlış iddialar sık sık gündeme getiriliyor.
Gündem

Angelina Jolie’nin Los Feliz’teki Tarihi Malikanesi Satışta

Angelina Jolie, Los Feliz'teki tarihi malikanesini 29,85 milyon dolara satışa sundu. Konak, ünlü yıldızın yaklaşık 30 milyon dolar değer biçtiği görkemli bir yapıya sahip.
Gündem

Hoşap Kalesi’nin Tarihsel Önemi ve Yapısal Nitelikleri

Hoşap Kalesi, benzersiz yapısıyla günbatımında Jandarma Atlı Timi'ni ağırladı. Tarihi atmosferdeki gösteri, izleyenlere Orta Çağ'ı anımsatan etkileyici bir manzara sundu.
Gündem

Real Madrid’de Disiplin Süreci Tamamlandı Cezalar Verildi

Real Madrid, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenman ve soyunma odasındaki kavgası sonucunda her birine 500 bin avro para cezası kesti.