Fenerbahçe’de Szymanski’nin Saha Dönüşü Bekleniyor

FENERBAHÇE’DE DZEMİYOR SAKATLIK

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında evinde Macar temsilcisi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de sakatlığı süren Sebastian Szymanski yedek kulübesinde bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalacak olan Polonyalı oyuncu, yedek oyuncu sayısını tamamlamak için kadroda yer aldı.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 20 karşılaşmada mücadele eden 26 yaşındaki on numara, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek ekibine katkıda bulundu.

