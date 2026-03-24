Fenerbahçe’de Transfer Dalgası Yeni İsimlerle Yükseliyor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, mevcut sezon için transfer faaliyetlerine giriş yaptı. Çalışmaların yanı sıra, kadroda yer almayacak isimler de belirginlik kazanıyor.

ÇAĞLAR VE OĞUZ YOLCU

Sarı-lacivertliler, sakatlıklarla sık sık gündeme gelen Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından yeterince değerlendirilmediği düşünülen Oğuz Aydın ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

YİĞİT EFE KİRALIK GİDİYOR

Genç stoper Yiğit Efe Demir’in daha fazla forma şansı bulması ve tecrübe kazanması amacıyla başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

CENGİZ İÇİN KARAR BEŞİKTAŞ’IN

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kiralamış olduğu Cengiz Ünder’in geleceği, siyah-beyazlıların opsiyonu kullanmaması durumunda yeniden ele alınacak.