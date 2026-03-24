Mauro Icardi Türkiye’de İcra Sorunu Yaşıyor

mauro-icardi-turkiye-de-icra-sorunu-yasiyor

Mauro Icardi Türkiye’de İcra Şoku Yaşıyor

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Türkiye’de icra süreçleriyle baş ediyor. Wanda Nara ile çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik olan ve nafaka davası süren Icardi’nin Türkiye’deki önceki ev sahipleri de kendisine dava açmış durumda. Yapılan habere göre, Göktürk’te aylık kirası 40 bin dolar olan bir villa kiralayan Icardi, sözleşmesi sona ermeden evi tahliye ederek Ulus’a taşındı. Ancak evin boşaltılması nedeniyle kira bedelini ödemediği iddia edildi ve mal sahibi, 1 yıllık kira bedelini talep ediyor.

ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Mahkemelerle yüzyüze kalan Icardi, toplamda 3 ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. Üzerine yöneltilen başka bir suçlama ise kiraladığı villanın kötü kullanımıyla ilgili. Villanın çok kötü bir durumda bırakıldığı ve onarım için masraf gerektiği ifade ediliyor. Bu durum sebebiyle ayrıca bir tazminat davası açıldığı öğrenildi. İcra süreci ardından taraflar arabuluculuk için bir araya gelirken, işin mahkemeye taşınabileceği belirtiliyor.

