Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri Ayrılığı Kesinleşti

fenerbahce-de-youssef-en-nesyri-ayriligi-kesinlesti

FENERBAHÇE’DE AYRILIK KARARI NETLİK KAZANDI

Fenerbahçe’de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Youssef En-Nesyri için ayrılık kararı alınmış durumda. Geçtiğimiz sezon, takımın gol yükünü belli aralıklarla üstlenmesine rağmen istikrarsız performansıyla eleştirilen Faslı forvet, yeni sezonda da benzer bir tablo sergilemeye devam etti.

GÖZLER EN-NESYİRİ’DE

Yönetim, forvet hattına Jhon Duran’ı eklemeyi planlasa da genç oyuncunun sakatlanması nedeniyle gözler tekrar En-Nesyri’ye çevrildi. Ancak, yıldız futbolcu, sergilediği performansla hem taraftarın hem de teknik ekibin beklentilerini karşılayamamış durumda.

