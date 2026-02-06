Fenerbahçe’den Dezavantajlı Çocuklara Önemli Destek Programı

Fenerbahçe’de YENİ TRANSFERLERİN MAAŞLARINDAN KESİNTİLER YAPILIYOR

Yeni transferlerden elde edilen maaşların %1’i, dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimi için hayata geçirilen destek programı için ayrılıyor. Cherif’in ardından Kante’nin maaşından da aynı oranda kesinti yapılması kararlaştırıldı.

KANTE’NİN BAĞIŞI 14 MİLYON TL OLACAK

Fransız futbolcunun sözleşmesi gereği 14 milyon Euro imza parası ve bu sezon için 5.5 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi. Yapılan hesaplamalara göre Kante’nin toplam 27.7 milyon Euro olan maaşının %1’i, yani 275 bin Euro, çocuklara aktarılacak ve bu miktar TL olarak 14.2 milyon TL’ye denk geliyor.