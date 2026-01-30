Fenerbahçe’den Dominik Livakovic Üzerinden Kiralama Hamlesi

FENERBAHÇE’DE LIVAKOVIC İÇİN SON DURUM

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’in geleceği artık kesinleşti. Livakovic, sezonun sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb’e kiralandı. Hırvat kalecinin bu transferi için Dinamo Zagreb, sezon bitimine kadar yaklaşık 250 bin euro ödeme gerçekleştirecek.

KENDİ MAAŞINDAN VAZGEÇTİ

Transfer sürecinde dikkat çeken noktalardan biri ise Livakovic’in maaşıyla ilgili yaptığı fedakarlık oldu. Deneyimli kalecinin, anlaşmanın gerçekleşmesi adına sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki net maaşının büyük bir kısmından feragat ettiği ve neredeyse bedelsiz bir şekilde forma giymeyi kabul ettiği bildirildi.

SÖZLEŞMEDE SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı da belirtildi. Bu durumda Livakovic’in Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi yalnızca mevcut sezon için geçerli hale geliyor. Sezon bitiminde ise 2028 yılına kadar Fenerbahçe ile olan kontratına geri dönecek.

DÜNYA KUPASI PRESTİJİ

Bu transferin Hırvatistan Milli Takımı için de önemli bir anlam taşıdığı ifade ediliyor. Livakovic, düzenli bir şekilde forma giyme fırsatı bulabilirse, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde maç ritmini kazanmayı hedefliyor.

TFF’YE RESMEN BİLDİRİLDİ

Ayrıca, Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb’e kiralık olarak gittiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, geçiş sürecini tamamlayarak durumu federasyona aktardı.

MALİYET DETAYLARI

Son olarak, Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’den kadrosuna katarak 2023 yılında önemli bir transfer gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertliler, Livakovic için 6.650.000 euro ile birlikte 950.000 euro bonus ödemesi yapmıştı.