Fenerbahçe’den Erdoğan’a Kante Teşekkürü Resmi Hale Geldi

Fenerbahçe, uzun bir süredir devam eden N’Golo Kante transferinde nihayet bir sonuca ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün öğle saatlerinde Al-Ittihad tarafından Kante’ye dair belgelerin TMS sistemine geç iletilmesi nedeniyle transferin tamamlanamadığını duyurmuş, ayrıca FIFA’ya yapılan itirazın olumsuz sonuçlandığını bildirmişti.

KANTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Bu açıklamaların üzerinden saatler geçmeden, transfer resmiyet kazandı ve Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Kulüpten yapılan önceki açıklamaya atıfla yeni bir bilgilendirme yayımladı ve “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetiminden bir açıklama daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kante transfer sürecindeki katkıları için teşekkür etti. Saran, Erdoğan’ın desteğinin Türk futbolu için büyük önem taşıdığını vurguladı. Açıklamanın devamında, “Kulübümüz, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu sonuçlanmasında verdikleri kıymetli destekler için teşekkürlerimi sunarım. Unutmayalım ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne duyduğu inanç, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizim için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Şimdi bu gücü sahaya yansıtma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacağız, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.” ifadeleri yer aldı.