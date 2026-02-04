Fenerbahçe’den Erdoğan’a N’Golo Kante Teşkürü

Fenerbahçe’nin uzun zamandır gündeminde olan N’Golo Kante transferinde nihayet gelişme sağlandı. Sarı-lacivertli kulüp, öğle saatlerinde Al-Ittihad’ın Kante’ye ait belgeleri TMS sistemine geç ulaştırdığı gerekçesiyle transferin tamamlanmadığını açıkladı. Ayrıca, FIFA’ya yapılan itirazın da olumsuz sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.

KANTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Bu gelişmelerin ardından kısa bir süre içinde transfer resmi olarak gerçekleşti. Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Kulübün daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi Kante gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…” ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN SEDAT SARA’DAN TEŞEKKÜR

Yaşananların ardından Fenerbahçe camiasından yeni bir açıklama geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kante’nin transfer sürecindeki katkısı dolayısıyla teşekkür etti. Saran, Erdoğan’ın desteğinin Türk futbolunun ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

DESTEKLERİNE VURGU YAPILDI

Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kante’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verildi.