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Spor

Fenerbahçe’den Espirili Gol Sevinci Paylaşımı

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FENERBAHÇE İLE ERZURUM FK MAÇI SONUCUNDAKİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu’nun ikinci hafta maçında Kadıköy’de Erzurum FK’yı 5-0 ile geçerek etkileyici bir performans sergiliyor. Maç sonrasında sarı-lacivertli kulüp, yapılan resmi sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

GOLE SEVİNDİLER, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPTILAR

Müsabakada Cenk Tosun, penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkarttı. Eski Beşiktaşlı takım arkadaşı Anderson Talisca ile uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelen Cenk Tosun, gol sevincini klasik hale getirdi. Fenerbahçe, maç sonrasında yaptığı paylaşımda, “Bu gece bazı arkadaşlarınız bu ruh halinde olabilir… Sadece söylüyorum.” ifadeleriyle, Anderson Talisca ve Cenk Tosun’un gol sevinci fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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