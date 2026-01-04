Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, devre arasında yaptığı ilk takviyeyi Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, orta sahaya yapacağı transferde son aşamaya doğru ilerliyor. Bu pozisyon için pek çok isimle görüşen Fenerbahçe, İtalya Serie A’nın Lazio takımında oynayan Matteo Guendouzi ile anlaşmaya oldukça yakın. İtalyan medyasından edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Lazio ile 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer için ön anlaşma sağlamış durumda.

Kısa sürede yapılan görüşmeler neticesinde, Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezonluk 4 milyon euro ve 5 yıllık bir sözleşme teklifi yaptığı da belirtiliyor. Guendouzi’nin mevcut maaşının 2.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Habere göre, Matteo Guendouzi’nin bugün oynanacak olan Napoli karşılaşmasında Lazio formasıyla sahada son kez boy gösterebileceği vurgulanıyor.

MATTEO GUENDOUZI’NİN KULÜP GEÇMİŞİ

Matteo Guendouzi, Lazio’ya bonservisiyle 2024 yılında katıldı ve futbol kariyerine Fransa’nın Paris Saint Germain altyapısında başladı, ardından Lorient’te forma giydi. 2018 yılında İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal’a transfer olan Guendouzi, Hertha Berlin ve Marsilya gibi kulüplerde de boy gösterdi. Kariyeri boyunca toplamda 372 maçta yer alan Guendouzi, bu maçlarda 19 gol atıp, 38 asist gerçekleştirdi.