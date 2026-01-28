Fenerbahçe’den N’Golo Kante İçin Resmi Teklif

fenerbahce-den-n-golo-kante-icin-resmi-teklif

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında N’Golo Kante transferinde önemli bir gelişme yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, uzun bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Al-Ittihad’a yeni bir resmi teklif iletti. Yönetim, transfer sürecini daha da hızlandırarak belirsizliği sona erdirmek ve kısa zamanda sonuca ulaşmak istiyor.

YÖNETİM ARTIK SONUCA GİTMEK İSTİYOR

Teknik ekip, Kante’yi kadro planlamasında önemli bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Ancak yönetim, anlaşmanın sağlanamaması durumunda alternatif orta saha planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor. Transferin önündeki başlıca engeli bonservis bedeli oluşturuyor. Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında geçmişte 5 milyon euroya kadar düşen pazarlıkların olduğu biliniyor. Yeni resmi teklifin bu müzakerelerin bir sonraki aşaması olduğu ve iki tarafın rakam üzerinde bir kez daha değerlendirme yapacağı kaydediliyor.

KANTE AVRUPA’YA DÖNMEYİ İSTİYOR

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, yüksek maaşlı Suudi tekliflerine rağmen Avrupa’ya dönme konusunda istekli görünüyor. Al-Ittihad’ın yıllık 30 milyon euro civarındaki yeni sözleşme önerisine karşılık Kante’nin, alacaklarından feragat ederek Fenerbahçe’ye transfer olmaya açık olduğu belirtilmekte. Bu sezon 24 maça çıkan Kante, 2107 dakika sahada kalarak 1 gol kaydetti. Kariyerinde US Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea formaları giyen Kante, 2018 Dünya Kupası’nı Fransa Milli Takımı ile kazandı.

