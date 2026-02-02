Fenerbahçe’den N’Golo Kante Transferine İlişkin Açıklama

fenerbahce-den-n-golo-kante-transferine-iliskin-aciklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N’Golo Kante transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Gürbüz, transfer durumu hakkında, “3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Gürbüz, sözlerini “Sezon sonunda biz şampiyon olacağız.” şeklindeki iddialı bir yorumla sonlandırdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Ölü

Mersin'de bir otomobil, yaya geçidinde bekleyenlere çarptı; kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Atandı

Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları olarak Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.
Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.
Gündem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da devreye girmesi planlanıyor. Bu sistem, maaş kesintileriyle çalışanlara ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlıyor. Tüm bilgiler mevcut.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.