Fenerbahçe’den N’Golo Kante Transferine İlişkin Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N’Golo Kante transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Gürbüz, transfer durumu hakkında, “3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Gürbüz, sözlerini “Sezon sonunda biz şampiyon olacağız.” şeklindeki iddialı bir yorumla sonlandırdı.