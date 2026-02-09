Türkiye Nüfusu 2025’te 86 Milyon 92 Bin 168 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verilerini açıkladı. Türkiye’nin toplam nüfusu, 2025’te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 olurken, kadın nüfusu ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Bu durum, toplam nüfusun yüzde 50,02’sinin erkekler, yüzde 49,98’inin kadınlar olduğunu ortaya koydu.

YABANCI NÜFUSTA ARTIŞ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’deki ikamet eden yabancı nüfus, 38 bin 968 kişilik bir artışla 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Yabancı nüfusun yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini kadınlar oluşturuyor.

NÜFUS ARTIŞ HIZI ARTIYOR

Yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 seviyesine yükselmiştir.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDEN KENTLEŞME

Türkiye’de 2024 yılındaki yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oranı, 2025 yılında yüzde 93,6’ya yükseldi. Beldelerde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e düştü.

YOĞUN KENTLERİN ORANI ARTIYOR

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kullanıma geçişle birlikte Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’i yoğun kentlerde, yüzde 15,8’i orta yoğun kentlerde ve yüzde 16,8’i ise kırsal bölgelerde yaşıyor.

NÜFUSU AZALAN İLLER

Ülkede 2024 yılında 40 ilin nüfusunda düşüş yaşanırken, 2025 yılında 33 ilde nüfus azalması gözlemlendi.

İSTANBUL NÜFUSUNU ARTIRIYOR

İstanbul, 2025 yılında bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı ve Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırdı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

EN AZ NÜFUSA SAHİP İLLER

Ülkemizde en az nüfusa sahip il Bayburt oldu ve nüfusu 82 bin 836 kişi olarak kaydedildi. Bayburt’u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti.

İLK MİLYONU GEÇEN İLÇE ESENYURT

İlçe bazında yapılan incelemelerde, İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye’deki ilk milyonluk ilçeyi oluşturdu. Esenyurt’u Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, Ankara’nın Çankaya ilçesi ve diğerleri izledi.

NÜFUS PIRAMİTLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Nüfus piramitleri, demografik değişimi gösteren grafiklerdir. 2007 ile 2025 yılları arasındaki karşılaştırmada, Türkiye’de yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞ YÜKSELİYOR

Türkiye’nin ortanca yaşı 2024 yılında 34,4 iken, 2025’te 34,9’a çıktı. Cinsiyet bazında bakıldığında, erkeklerde 33,7’den 34,2’ye, kadınlarda ise 35,2’den 35,7’ye yükseldi.

YAŞ GRAFİĞİNE GÖRE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER

Sinop, 44 ile Türkiye’nin en yüksek ortanca yaş değerine sahip ile olurken, Şanlıurfa 21,8 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kaydedildi.

KADINLARDA MEDENİ DURUM DEĞİŞİKLİĞİ

2009 ve 2025 yılları arasında cinsiyete göre medeni durum dağılımında erkeklerde hiç evlenmemiş olanların oranı, kadınlara göre daha yüksekken, eşi ölenler ve boşananlar kadınlarda daha fazlaydı. Evlilerin oranı ise iki cinsiyette de benzer seviyelerde seyretti.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ARTIŞI

15-64 yaş grubundaki bireylerin oranı 2007 yılında yüzde 66,5’tan 2025 yılında yüzde 68,5’e yükseldi. Çocuk yaş grubundaki oran ise düştü, yaşlı nüfus oranı ise arttı.

YAŞ BAĞIMLILIK ORANI DÜŞÜYOR

Çalışma çağındaki birey başına düşen toplam yaş bağımlılık oranı, 2024 yılında yüzde 46,1 iken, 2025 yılında yüzde 46’ya geriledi. Çocuk bağımlılık oranı da düştü, fakat yaşlı bağımlılık oranı arttı.

NÜFUS YOĞUNLUĞU FARKLILIK GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak belirlenirken, İstanbul’da bu rakam 2 bin 943 kişiye ulaştı. En düşük nüfus yoğunluğu ise Tunceli’de kaydedildi. Konya, yüzölçümündeki büyüklüğüyle ilk sırada yer aldı.