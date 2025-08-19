Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE’DEN GECE YARISI TRANSFER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlayarak ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile mücadele edecekken, gece yarısı dikkat çekici bir transfer hamlesine imza attı. Transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için Salzburg ile sürdürdüğü görüşmeleri nihayet sonuca ulaştırdı.

DEVİN ÖZEK AKTİF ROL OYNADI

Pazar günü Almanya’nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından Salzburg’a geçerek kulüp yetkilileriyle müzakereleri yürüttü. Benfica maçı öncesinde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşılarak imzalar atıldı.

NENE’NİN İSTANBUL’A GELİŞİ

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’nde karşıladı. Malili oyuncu, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılarak otele gitti. Nene’nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GENÇ YETENEK VE PERFORMANSI

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon şu ana kadar çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Salzburg formasıyla toplamda 87 maça çıkarak 22 gol ve 14 asistlik bir grafik çizdi.