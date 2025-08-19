Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’e 1 puanla başlıyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, gece yarısı beklenmedik bir transfer gerçekleştirdi. Transfer döneminin en aktif ekiplerinden olan Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için bir süre Salzburg ile görüşmeler yürüttü.

DEVİN ÖZEK’İN GÖRÜŞMELERİ

Pazar günü Almanya’nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından Salzburg’a geçerek Avusturya kulübü ile transfer görüşmelerini sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, Benfica maçı öncesinde hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşmayı başardı.

NENE’NİN İSTANBUL’A GELİŞİ

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 civarında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili yıldız futbolcu, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılarak otele geçti. Nene’nin kısa bir süre içinde sağlık kontrolünden geçerek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

SEZONUN PERFORMANSI

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Salzburg’da toplamda 87 maçta sahne alan Nene, 22 gol ve 14 asist ile dikkat çekiyor.