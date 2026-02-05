Fenerbahçe Erzurumspor’u 3-1’le Geçti

fenerbahce-erzurumspor-u-3-1-le-gecti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

ERZURUMSPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Erzurumspor, 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe, bu geri dönüşü 52. dakikada Marco Asensio’nun ve 69. dakikada Anderson Talisca’nın golleriyle gerçekleştirdi ve durumu 2-1’e getirdi.

TALISCA’YLA FARK AÇILDI

Müsabakanın son anlarında kazanan penaltıda topun başına geçen Talisca, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadığı için Fenerbahçe, bu galibiyetle sahadan 3-1’lik sonuçla ayrılmış oldu. Bu neticeyle birlikte Fenerbahçe puanını 6’ya çıkarırken, Erzurumspor 3 puanda kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kocaelispor Taraftarı Tribünden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaelispor, Beşiktaş ile oynanan maçta tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu İle Hayal Kırıklığı

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı goller dikkat çekti. Taraftar, milli oyuncunun performansından dolayı tepki gösterdi.
Gündem

Kadın Zorla Tutulduğu Evden Kurtarıldı

Erzurum'da, B.K. isimli genç kadın, aynı evde yaşadığı erkeğin zorla tutulduğunu bildirerek polisten yardım istedi. Ekipler, kadını başarıyla kurtardı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Yorumu

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Domenico Tedesco, Erzurumspor karşılaşmasından sonra oyuncularının gösterdiği performansı değerlendirerek eleştirilerde bulundu.
Gündem

Yağış Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüyü Hayatından Etti

İzmir'de yoğun yağışların ardından Torbalı'daki alt geçitte mahsur kalan bir sürücü yaşamını yitirdi. Sağanak, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.