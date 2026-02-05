Fenerbahçe Erzurumspor’u 3-1’le Geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

ERZURUMSPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada Erzurumspor, 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe, bu geri dönüşü 52. dakikada Marco Asensio’nun ve 69. dakikada Anderson Talisca’nın golleriyle gerçekleştirdi ve durumu 2-1’e getirdi.

TALISCA’YLA FARK AÇILDI

Müsabakanın son anlarında kazanan penaltıda topun başına geçen Talisca, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadığı için Fenerbahçe, bu galibiyetle sahadan 3-1’lik sonuçla ayrılmış oldu. Bu neticeyle birlikte Fenerbahçe puanını 6’ya çıkarırken, Erzurumspor 3 puanda kaldı.