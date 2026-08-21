Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu İçin Brighton ile Görüşmelere Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalmak için mücadele eden Fenerbahçe, kadro yapılanması kapsamında rotasını eski yıldızına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Şampiyonlar Ligi bileti alınması durumunda sol bek pozisyonu için büyük bir transfer operasyonu başlatmaya hazırlandığı ifade edildi. Bu kapsamda İngiliz ekibi Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun yeniden kadroya katılması için temasların başladığı öne sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’u eleyip Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna dahil etmek için harekete geçecek. Sarı-lacivertli kurmayların, devler ligi bileti alınması ihtimaline karşı hem milli futbolcu hem de Brighton kulübü ile resmi temasları kurduğu belirtildi. Görüşmelerin başladığı ve transfer sürecinin şimdiden planlandığı aktarıldı.

ARCHIE BROWN İLE YOLLARIN AYRILMASI PLANLANIYOR

Planlanan dev transfer hamlesinin gerçekleşmesi halinde takımdaki yabancı kontenjanı ve sol bek rotasyonu yeniden şekillenecek. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu transferinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte sezon başında kadroya katılan Archie Brown ile yolları ayırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda kadro planlamasının yeni sezon öncesi netleştirilmesi bekleniyor.