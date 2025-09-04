Fenerbahçe, Galatasaray’a Lookman Teklif Etti

REKABETİ KİLİTLEYEN TRANSFER

Süper Lig’in zorlu rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, oyuncuya yüksek maaş ve uzun dönemli bir sözleşme önerirken, Galatasaray ise kiralık bir transfer formülünü gündeme getiriyor.

TAVIR VE KARAR BEKLENİYOR

Atalanta’nın transa yönelik tavrı ise büyük bir merak konusu. Lookman’ın vereceği karar, her iki kulüp için de oldukça belirleyici olacak. Transfer sürecindeki rekabet sürerken, kritik bir ayrıntı da takvimde ortaya çıkıyor. Tüm dikkatler, Lookman’ın tercihine odaklanmış durumda.