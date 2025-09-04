Gündem

Fenerbahçe, Galatasaray’a Lookman Teklif Etti

Süper Lig’in zorlu rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, oyuncuya yüksek maaş ve uzun dönemli bir sözleşme önerirken, Galatasaray ise kiralık bir transfer formülünü gündeme getiriyor.

Atalanta’nın transa yönelik tavrı ise büyük bir merak konusu. Lookman’ın vereceği karar, her iki kulüp için de oldukça belirleyici olacak. Transfer sürecindeki rekabet sürerken, kritik bir ayrıntı da takvimde ortaya çıkıyor. Tüm dikkatler, Lookman’ın tercihine odaklanmış durumda.

Mersin’de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli bölgesinde, babasıyla denize giren 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak yaklaşık 1200 metre açıldığında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mersin’de Çocuk, 1200 Metre Sürüklenip Kurtarıldı

Mersin'de 6 yaşındaki bir çocuk, can yeleği ile denizde akıntıya kapılarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik, çocuğu yaklaşık 1200 metre açıkta buldu.

