Fenerbahçe İle Samsunspor Arasındaki Transfer Gelişimi

FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT TRANSFERİ

Yıldırım, Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat’ı kadrolarına katacaklarını duyurdu. “Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek.” şeklinde bilgi verdi.

“ÇOK ASTRONOMİK TEKLİF GELİRSE OLABİLİR”

Sözlerini sürdüren Yıldırım, “Van Drongelen’i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Verme şansım yok. Samsunspor’un hedefleri var.” ifadelerini kullandı.