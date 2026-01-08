Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’yi Kasımpaşa’ya Kiraladı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sezon sonuna dek Kasımpaşa’ya kiralandığını duyurdu. Takım, Trendyol Süper Lig’deki transfer çalışmalarını sürdürürken bu ayrılığı resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

İrfan Can Kahveci, bir süre boyunca Fenerbahçe’de kadro dışında kalmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 karşılaşmada ilk 11’de forma giyme fırsatı buldu. Kasımpaşa ise ligin ilk devresini topladığı 15 puanla 14. sırada tamamladı.