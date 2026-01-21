Fenerbahçe Kante İçin Rekabet Artıyor

FENERBAHÇE’NİN KANTE İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, N’Golo Kante ile olan transfer çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyla anlaşma sağlamış durumda ancak Al-Ittihad’ın dirençli tavrını aşmaya çabalıyor. Kante için bonservis talep eden Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe’nin işini daha da zorlaştıracak gelişmelerle karşı karşıya kaldı.

Kante’nin sözleşmesinin yaz aylarında sona erecek olmasına rağmen, Fenerbahçe’nin bonservis ödeyerek transfer yapma isteksizliği, süreci karmaşık hale getirdi. Edinilen bilgilere göre, Everton ve West Ham United, Kante’nin peşine düştü. İki Premier Lig kulübünün de 34 yaşındaki futbolcuya resmi ilgilerini ilettiği ve bonservis konusunda sorun yaşamayacakları belirtildi.

Kante’nin transferinde farklı kulüplerin devreye girmesi, rekabeti daha da artıracak. Ayrıca, deneyimli orta saha oyuncusuna Fransa Ligue 1’den de ilgi olduğu ve bazı Fransız ekiplerinin resmi teklif hazırlığında bulunduğu ifade ediliyor.

