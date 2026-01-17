Fenerbahçe Kante ile Transfer Görüşmelerini Sürüyor

Fenerbahçe, transfer döneminde Kante için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları, futbol direktörü Devin Özek ve Futbol AŞ yöneticisi Ömer Topbaş, Arap Yarımadası’na giderek, yıldız orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor. Abu Dabi ve Suudi Arabistan’da, Kante’yi bırakmak istemeyen Al Ittihad ile müzakereler yürüten ekip, transfer onayını bekliyor.

KULÜBÜ KABUL ETMEDİ

Futbolcu, Suudi ekibi ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini uzatmayı reddetti ve Fenerbahçe ile 2,5 yıllık bir anlaşma sağladı. Al Ittihad ise, 34 yaşındaki oyuncunun sezonun ikinci yarısında takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Kante’nin transfer sürecindeki tavrı, sonuç üzerinde belirleyici bir etki yaratması bekleniyor. Fenerbahçe, Fransız yıldız için yoğunlaştığı bu süreçte hücum hattına yapılacak takviye planlarını ikinci plana atmış durumda.

BONSERVİS HEDEFİ

Sarı-lacivertliler, forvet transferinden önce ayrılacak oyuncular aracılığıyla finansal bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Youssef En Nesyri için Everton, Nottingham Forest, Napoli ve Juventus’un ilgilendiği belirtilirken, gelen en yüksek teklif 20 milyon euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama oldu. Fenerbahçe, Faslı forvetin bonservisini kazanmanın hedefinde.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Transfer döneminde dikkat çeken bir diğer isim ise Szymanski oldu. Rennes, Polonyalı futbolcu için bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif etti. İspanyol ekibi Real Betis’in de Szymanski’ye olan ilgisi gündemde. Kış transfer döneminde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok’la anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollarını ayırdı.