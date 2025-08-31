Spor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Getirdi

FUTBOLCU TRANSFERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takım, Benfica forması giymekte olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’A GELİYOR

Portekiz kulübü ile prensip anlaşması sağlandıktan sonra milli futbolcu, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gitmek üzere hareket etti. Özel uçakla İstanbul’a ulaşan Kerem Aktürkoğlu’nu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi açıklamasında şu şekilde belirtti: “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.”

