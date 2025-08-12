Gündem

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu getiriyor

fenerbahce-kerem-akturkoglu-nu-getiriyor

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Fenerbahçe, haftalardır devam eden Kerem Aktürkoğlu transfer görüşmelerinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica’nın tüm şartlarını kabul ederek milli futbolcuyu İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor.

BU AKŞAMKİ MAÇTA SÜRE ALACAK

Haber Global’e göre, Kerem Aktürkoğlu bu akşam oynanacak Benfica-Nice maçında kısa bir süre de olsa forma giyecek. Bu durum, milli futbolcunun olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde sahada olamayacağı anlamına geliyor. Portekiz ekibi bu konuda geri adım atmıyor.

TAMAMLANACAK TRANSFER İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Son dakikada herhangi bir pürüz yaşanmaması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bu akşamki maçlardan sonra tamamlayacak ve başarılı futbolcuyu İstanbul’a getirecek.

GÖZTEPE MAÇI İÇİN PLAN YAPILIYOR

Ayrıca, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu Göztepe maçına yetiştirmeyi hedeflediği haber detayında belirtildi.

