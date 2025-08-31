Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu İSTANBUL’a getirdi

Gündem

Fenerbahçe’de hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Benfica formasını giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

İSTANBUL’A GELİŞİ

Portekiz ekibiyle yapılan prensip anlaşmasının ardından milli futbolcu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Özel uçakla İstanbul’a ulaşan Kerem Aktürkoğlu’nu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE’İN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” denildi.

