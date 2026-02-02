Fenerbahçe Kocaelispor’u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE KRİTİK MAÇTA KOCELİSPOR’U GEÇTİ

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig’deki şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bir karşılaşmada Kocaelispor ile deplasmanda yüz yüze geldi. Sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında başka bir puan kaybına mahal vermemek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Maçta heyecan sona doğru artarken, Fenerbahçe 45+1. dakikada Marco Asensio’nun şık golüyle öne geçerek durumu 1-0 yaptı. Asensio, ceza sahası dışından yaptığı uzak mesafeli vuruşuyla üst direğe çarpan topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU

İkinci yarıda Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin 75. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı. Kerem, sağ kanattan ceza sahasına girerken pasını içeri gönderdi. Nene’nin kale önündeki vuruşu, Kocaelispor savunmasını geçerek ağlarla buluştu.

MAÇTA SON DAKİKALAR

Karşılaşmanın bitmesine az bir süre kala, maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacağı belirtildi. Kocaelispor, zaman darlığına karşı son çabalara girişse de, Fenerbahçe’nin galibiyetine engel olamadı. İlk yarıda teknik direktör Selçuk İnan sarı kart görürken, Kocaelispor’un çabaları karşılık bulamadı.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ VE MAÇIN DETAYLARI

Maçta Fenerbahçe’nin sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekildeydi: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri. Kocaelispor ise Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can ve Petkovic kadrosuyla mücadele etti.