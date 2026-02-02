Fenerbahçe Kocaelispor’u Deplasmanda Mağlup Etti

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkıyor ve Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, zirve mücadelesinde yeni bir puan kaybı yaşamamak adına sahaya galibiyet hedefiyle çıkıyor.

MAÇTA GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Maçın sonuna en az 4 dakikanın ekleneceği bildirildi. 75. dakikada Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kerem, içeriye pasını aktardı ve Nene’nin vuruşu ağlarla buluştu.

56. dakikada, Can Keleş’in sağ kanattan yaptığı ortaya kaleci Ederson son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi. 51. dakikada ise Haidara’nın sol kanattan ortası Semedo tarafından kornere gitti. İkinci yarı, 46. dakikayla birlikte yeniden başladı.

İLK YARIDA FENERBAHÇE ÖNE GEÇİYOR

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada sona erdi. 45+1’de Fenerbahçe, Marco Asensio’nun attığı golle 1-0 öne geçiyor. Ceza sahası dışından sağ tarafta topla buluşan Asensio, soluna çekerek uzak mesafeden şık bir vuruş yapıyor. Top, önce üst direğe çarpıp sonra ağlarla buluştu.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Maçın 40. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sarı kartla cezalandırıldı. 34. dakikada Asensio, ceza sahasının solunda topu kontrol edip içeri kesmek istedi ancak savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

İLK DAKİKALARDA TEMPOSU YÜKSEK MÜCADELE

18. dakikada, Can Keleş’in sağ kanattan yaptığı orta kaleye doğru yöneldi fakat top az farkla auta çıktı. 15. dakikada, savunma arkasına atılan pasta Rivas’ın vuruşu savunmadan sekti ve Can, bu topa hareketlendi. 11. dakikada, Rivas’ın hareketlendiği top, Skriniar’ın müdahalesiyle taca çıktı.

İLK DÜDÜKLE MAÇ BAŞLIYOR

5. dakikada, Asensio’nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş içeriyi hedef alıyordu; ancak Talisca’nın kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı. Maçın başlama düdüğü 1. dakikada çaldı ve mücadele başlamış oldu.

Kocaelispor ve Fenerbahçe’nin sahaya sürdüğü ilk 11’ler ise şu şekilde sıralandı:

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.