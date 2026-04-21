Fenerbahçe Konyaspor Maçına Eksik Kadro ile İse Çıkıyor

FENERBAHÇE KONYASPORLA ÇEYREK FİNALDE KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın saat 20.30’da Konyaspor’un konuğu olacak.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene’nin yer almadığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif.