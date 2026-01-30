Fenerbahçe Livakovic’in Dinamo Zagreb’e Geçici Transferini Açıkladı

Fenerbahçe’nin yaptığı duyuruya göre, “İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.”

Altın ve Gümüşte Hızlı Düşüş Yaşandı

ABD Başkanı Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed Başkanı adayı göstermesi, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Gümüş ise son 15 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.
Fatih Ürek Hayatını Kaybetti Acı Haber Geldi

Kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in vefat ettiği öğrenildi.
TÜİK Verileriyle Türkiye’nin Nüfus Dağılımına Yeni Bakış

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, vatandaşların kendi memleketlerinde yaşamaları durumunda nüfus sayımlarının farklı sonuçlar vereceği belirlendi.
Trump’ın İran Açıklaması: Anlaşma Umudunu İletiyor

İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni bir aşama yaşandı. ABD Başkanı Trump, İran’la anlaşma umudunu dile getirerek, anlaşma sağlanamazsa belirsizliğin süreceğini belirtti.
Galatasaray Ve Juventus Maç Tarihleri Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Juventus ile karşılaşacak. Maçların detayları yayımlandı.

