Fenerbahçe Livakovic’in Dinamo Zagreb’e Geçici Transferini Açıkladı

Fenerbahçe’nin yaptığı duyuruya göre, “İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.”
Gündem
Altın ve Gümüşte Hızlı Düşüş Yaşandı
ABD Başkanı Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed Başkanı adayı göstermesi, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Gümüş ise son 15 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.
Gündem
Fatih Ürek Hayatını Kaybetti Acı Haber Geldi
Kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in vefat ettiği öğrenildi.
Gündem
TÜİK Verileriyle Türkiye’nin Nüfus Dağılımına Yeni Bakış
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, vatandaşların kendi memleketlerinde yaşamaları durumunda nüfus sayımlarının farklı sonuçlar vereceği belirlendi.
Gündem
Trump’ın İran Açıklaması: Anlaşma Umudunu İletiyor
İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni bir aşama yaşandı. ABD Başkanı Trump, İran’la anlaşma umudunu dile getirerek, anlaşma sağlanamazsa belirsizliğin süreceğini belirtti.
Gündem
Galatasaray Ve Juventus Maç Tarihleri Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Juventus ile karşılaşacak. Maçların detayları yayımlandı.