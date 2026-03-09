İran Füzesinin Türk Hava Sahasındaki İmhası Başarıldı

İran’dan ateşlenen bir füze, Türk hava sahasına girdikten sonra etkisiz hale getirildi. İhmaların önlenmesi için devreye giren sistem, Doğu Akdeniz’de konuşlandırılmış olan NATO’nun hava ve füze savunma sistemleri tarafından gerçekleştirildi. Bu sistem, NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) olarak anılıyor ve tamamen savunma amaçlı bir işleyişe sahip.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREDE

Sistem, yer ve uydu radarlarının balistik füzeleri tespit etmesinin ardından, gemi üstündeki anti balistik füzelerin ateşlenmesi temeline dayanıyor. NATO’nun programı dahilinde yer alan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri, denizden gelen balistik füzelere karşı etkin bir savunma yapabilme kapasitesine sahip. Akdeniz bölgesindeki bir yer radarının, İran’dan ateşlenen füzeyi tespit ettiği ve ardından bu füzenin bir savaş gemisinden ateşlenen füzeyle havada imha edildiği tahmin ediliyor.

İRAN’DAN GELEN TEHDİT

Aegis BMD olarak adlandırılan sistem, hem gemi hem de karadan ateşlenebiliyor. Aegis SM-3 anti balistik füzesi, 1200 kilometre menzil ve 100 kilometre yüksekliğe kadar ulaşma kapasitesine sahip. NATO, geçtiğimiz hafta bu kapsamda gerçekleştirdiği bir füze imhasının ardından, “Balistik füze savunma sistemi, İran’dan Türkiye’yi hedef alan bir balistik füzeyi tespit etti, izledi ve etkisiz hale getirdi.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu saldırı üzerine NATO, bölge ülkelerinde hava savunma önlemlerinin artırılması yönünde bir karar aldı.