İsrail’e 50 Kargo Uçağıyla Askeri Malzeme Sevkiyatı

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik yapılan saldırılar sonrasında 10 gün içerisinde, silah, askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağının İsrail’e ulaştığını açıkladı.

BİNLERCE TON ASKERİ MALZEME

Yapılan açıklamada, gönderilen askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği vurgulandı. Uçakların taşıdığı askeri yükün miktarının toplamda bin tondan fazla silah, mühimmat ve farklı askeri teçhizat içerdiği bilgisi verildi.

YÜKSEK DÜZEYDEN VERİLEN TALİMAT

Açıklamada, askeri sevkiyatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Nakliyatın İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarla paralel olarak yapıldığı, ayrıca önümüzdeki dönemde sevkiyatın artmasının beklendiği aktarıldı.

LOJİSTİK DESTEK ABD VE ALMANYA’DAN

Sevkiyatın hangi ülkelerden gerçekleştirildiği hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, sürecin İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya’da bulunan misyonları aracılığıyla yürütüldüğü kaydedildi.