İsrail’e 50 Kargo Uçağıyla Askeri Malzeme Sevkiyatı

israil-e-50-kargo-ucagiyla-askeri-malzeme-sevkiyati

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik yapılan saldırılar sonrasında 10 gün içerisinde, silah, askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağının İsrail’e ulaştığını açıkladı.

BİNLERCE TON ASKERİ MALZEME

Yapılan açıklamada, gönderilen askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği vurgulandı. Uçakların taşıdığı askeri yükün miktarının toplamda bin tondan fazla silah, mühimmat ve farklı askeri teçhizat içerdiği bilgisi verildi.

YÜKSEK DÜZEYDEN VERİLEN TALİMAT

Açıklamada, askeri sevkiyatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Nakliyatın İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarla paralel olarak yapıldığı, ayrıca önümüzdeki dönemde sevkiyatın artmasının beklendiği aktarıldı.

LOJİSTİK DESTEK ABD VE ALMANYA’DAN

Sevkiyatın hangi ülkelerden gerçekleştirildiği hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, sürecin İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya’da bulunan misyonları aracılığıyla yürütüldüğü kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.