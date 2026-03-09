İspanyol Vize Kolaylığı Türk Vatandaşlarını Heyecanlandırdı

İspanya’nın uluslararası krizlere karşı sergilediği savaş aleyhine tutumu, sosyal medya platformlarında Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dikkat çekici bir dayanışma ortamı yarattı. Bu olumlu atmosfer, bazı İspanyol vatandaşların Türkler için vize kolaylığı talepleriyle imza kampanyası başlatmasına kadar yayıldı. Level Immigration & Properties CEO’su Haitham Ahmet Alamarioğlu, İspanya’da ikamet etmek isteyen Türk vatandaşları için Dijital Göçebe Vizesi’nin yatırım istemeyen önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti. Son günlerde sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında yaşanan samimi etkileşimler, iki ülke arasındaki ilişkileri farklı bir boyuta taşıdı. Özellikle X platformunda başlayan esprili ve dostane paylaşımlar kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak yayıldı. İspanya’nın uluslararası krizler karşısındaki savaş karşıtı duruşunun da etkisiyle oluşan bu atmosfer, bazı İspanyol vatandaşların Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı sağlaması için imza kampanyası düzenlemesine neden oldu. Bu gelişmeler, İspanya’da yaşamak veya Avrupa’da daha uzun süre kalmayı arzulayan Türk vatandaşlarının alternatif oturum olanaklarına olan ilgisini artırdı.

DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİ’YLE İSPANYA’DA YAŞAM OLANAĞI

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Level Immigration & Properties Danışmanlık Hizmetleri CEO’su Haitham Ahmet Alamarioğlu, İspanya’da ikamet etmek isteyen Türk vatandaşları için mevcut olan yatırım gerektirmeyen bir oturum programının varlığını vurguladı. “İspanya Dijital Göçebe Vizesi, yatırım gerektirmeyen ve uzun bürokratik süreçlerle uğraşmayı gerektirmeyen modern bir oturum programıdır. Uzaktan çalışan profesyonellere İspanya’da yasal olarak yaşama imkanı tanıyor.” şeklinde konuştu.

UZAKTAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK FIRSATLAR

Programın ana amacının, İspanya dışında faaliyet gösteren şirket veya müşteriler için çalışan profesyonellerin ülkede oturum sağlaması olduğunu belirten Alamarioğlu, “Serbest çalışanlar, girişimciler ve kendi işini yöneten profesyoneller de bu programdan yararlanma hakkına sahip.” ifadelerini kullandı.

AİLELER İÇİN OTURUM İZNİ AVANTAJI

Programın aile üyelerine de oturum hakkı sunduğunu kaydeden Alamarioğlu, ana başvuru sahibinin yakınlarının da bu izin için başvurabileceğini açıkladı: “Eş, 18 yaş altındaki çocuklar ve maddi bağımlılığı kanıtlanabilen 18-24 yaş arası çocuklar ana başvuru sahibinin dosyasına dahil edilebilir. Böylelikle aileler birlikte İspanya’da yaşam kurma fırsatı elde ediyor.”

İspanya’da alınan oturum izninin Avrupa içerisinde seyahat özgürlüğü sağladığını ifade eden Alamarioğlu, “İspanya oturum izni ile 26 Schengen ülkesine vizesiz seyahat etmek mümkün. Bu da iş ve yaşam planlaması açısından önemli bir avantaj. ” dedi.

İSPANYA’DA YAŞAMIN FAYDALARI

İspanya’da yaşamın sosyal avantajlarına da değinen Alamarioğlu, “Çocuklar, devlet okullarında ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Avrupa bankacılık sistemine kolay erişim sağlanıyor ve en güçlü kamu sağlık sistemlerinden yararlanma imkanı ortaya çıkıyor.” dedi. Alamarioğlu, İspanya’da beş yıl kesintisiz ikamet edenlerin kalıcı oturum iznine başvurma hakları olduğunu da sözlerine ekledi.

HIZLI BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sürecinin diğer birçok oturum programına oranla hızlı ilerlediğini belirten Alamarioğlu, “Belge hazırlığı süreci yaklaşık üç hafta sürüyor. Şirket kuruluşu ortalama 20 gün içerisinde tamamlanıyor. Oturum izni kartının verilmesi ise 30-35 gün kadar sürebiliyor. Doğru danışmanlık ile tüm bu süreçlerin tamamlanması 2,5-3 ayı bulabiliyor.” şeklinde belirtti.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURULABİLİR

Türk vatandaşlarının Türkiye’den başvuru yapmalarının mümkün olduğunu ifade eden Alamarioğlu, sık karşılaşılan zorlukların belge hazırlığı aşamasında ortaya çıktığını vurguladı. “Belgelerin apostil ve noter onaylarının doğru yapılması ile gelir belgelerinin uygun formatta sunulması önemli. Bu adımlar hatalı olduğunda süreç uzayabiliyor.” açıklamasında bulundu.

DANISMANLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Level Immigration & Properties’in başvuru sürecinin her aşamasında kapsamlı danışmanlık sunduğunu belirten Alamarioğlu, “İlk danışmanlıktan oturma izni kartının alınmasına kadar her aşamada desteğimizi sağlıyoruz. Belgelerin hazırlanması, başvuru takibi ve resmi kurumlarla iletişim gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.” diye konuştu.