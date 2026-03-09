Orta Doğu’daki Savaş Avrupa Gündemini İşgal Ediyor

Orta Doğu’daki çatışmalar, Avrupa’nın gündeminde de yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 9-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen yıllık AB Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’daki çatışmaları ele alan Von der Leyen, bu konuda önemli bir noktaya dikkat çekti.

İRAN REJİMİNE GÖZYAŞI DÖKÜLMEMELİ

Von der Leyen, “Avrupa’nın odaklanması gereken, mevcut durumun gerçekliğidir. Yani dünyayı, bugün gerçekte olduğu gibi görmek. Açık olmak istiyorum; İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli. Bu rejim kendi halkına ölüm ve baskı yaşattı. 17 bin genci katlettiler. Bu rejim, bölgede füzeler ve insansız hava araçlarıyla donatılmış vekil güçleri aracılığıyla yıkıma ve istikrarsızlığa neden oldu.” şeklinde ifade etti.

İRAN HALKININ GELECEĞİ HAKKI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin Avrupa ve dünya genelinde kutlandığını belirten Von der Leyen, “Onlar, bu anın özgür bir İran’a giden yolu açabileceğini umuyor. Bence İran halkı, özgürlüğü, onuru ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor.” dedi.

UKRAYNA’YA DESTEK MESAJI

Von der Leyen ayrıca Ukrayna’nın Avrupa’nın ilk savunma hattı ve gelecekteki bir AB üyesi olarak değerlendirildiğini ifade ederek, “Avrupa, başka yerlerde ne olursa olsun, Ukrayna’nın yanında durmaya devam edecek.” ifadesini kullandı. AB’nin Ukrayna’ya olan taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Von der Leyen, “Burada söz konusu olan şey yalnızca güvenilirliğimiz değil, aynı zamanda güvenliğimizdir. Bu nedenle bizim için son derece açık bir şey var. Ukrayna’ya 90 milyar euroluk krediyi sağlayacağız.” dedi.