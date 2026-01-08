Fenerbahçe: Matteo Guendouzi İstanbul’a Gelişi Gerçekleşti

fenerbahce-matteo-guendouzi-istanbul-a-gelisi-gerceklesti

Süper Lig’deki ara transfer dönemine hızla devam eden Fenerbahçe, önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Anthony Musaba’nın ardından Matteo Guendouzi ile de anlaştı. Fenerbahçe, Guendouzi ile 4.5+1 yıl süresince geçerli bir sözleşme imzaladı.

GUENDOUZI İSTANBUL’U GÖRÜYOR

Taraflar, Guendouzi’nin transferi için bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro konusunda el sıkışmış durumda. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyordu ve Guendouzi, İstanbul’a iniş yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin, Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alması hedefleniyor.

LAZIO’YA VEDA EDİYOR

Diğer yandan Matteo Guendouzi, Fiorentina karşılaşmasının ardından Lazio tribünlerine giderek taraftarıyla vedalaştı. Duygusal anlar yaşayan Fransız futbolcu, statta kendisi için yapılan alkışlarla karşılandı; teknik ekibin de alkışını aldı. Maç sonrası yapılan flaş röportajda Lazio Teknik Direktörü Sarri, “Geleceğimi Guendouzi ile kurmayı çok isterdim.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Son olarak Fenerbahçe’den yeni transfer Matteo Guendouzi ile ilgili bir açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: “Transfer Bilgilendirme: Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

