Fenerbahçe: Matteo Guendouzi İstanbul’a Varış Yaptı

Süper Lig’de transfer dönemini hareketli şekilde geçiren Fenerbahçe, önemli imzalar atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba’nın ardından Matteo Guendouzi ile de anlaşma sağladı. Bu kapsamda, Fenerbahçe, Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata vardı.

FENERBAHÇE, GUENDOUZI İÇİN İSTANBUL’DA

Transfer görüşmeleri sonrasında taraflar, Guendouzi’nin transferi için toplamda bonuslarla birlikte 30 milyon euro konusunda el sıkıştı. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a varacağı öğrenilmişti ve Guendouzi, İstanbul’a ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferinin, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alması hedefleniyor.

LAZIO İLE EL VEDA

Matteo Guendouzi, Fiorentina karşılaşmasının ardından Lazio’nun tribünlerine giderek, taraftarlarıyla vedalaştı. Duygusal anlar yaşayan Fransız oyuncu, stadyumdan alkışlar alırken, teknik ekipten de benzer bir destek gördü. Karşılaşmanın sonunda, Lazio Teknik Direktörü Sarri, “Geleceğimi Guendouzi ile kurmayı çok isterdim.” şeklinde ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Son olarak, Fenerbahçe yeni transferi Matteo Guendouzi ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan bilgilendirmede, “Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi’nin transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

