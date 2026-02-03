Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas Maça Çıkamayacak

Melissa Vargas’DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Medicana’da forma giyen Melissa Vargas, PGE Budowlani ile oynanacak maçta yer alamayacak. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, Vargas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin planlandığı gibi devam ettiği ifade edildi.

ONUN İÇİN OYNAYAMAYACAK

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tamamen sağlıklı bir şekilde iyileşmesinin sağlanması adına teknik ve sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu yarınki müsabakada oynayamayacağını bildirdi.