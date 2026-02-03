Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas Maça Çıkamayacak

fenerbahce-medicana-da-melissa-vargas-maca-cikamayacak

Melissa Vargas’DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Medicana’da forma giyen Melissa Vargas, PGE Budowlani ile oynanacak maçta yer alamayacak. Sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamada, Vargas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin planlandığı gibi devam ettiği ifade edildi.

ONUN İÇİN OYNAYAMAYACAK

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tamamen sağlıklı bir şekilde iyileşmesinin sağlanması adına teknik ve sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucu yarınki müsabakada oynayamayacağını bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Güçleri Kamışlı’ya Giriş Yaptı Entegrasyon Devam Ediyor

Suriye'de Şam yönetimi ile YPG arasında entegrasyon anlaşması doğrultusunda, İçişleri Bakanlığına ait güvenlik güçleri Haseke'nin Kamışlı ilçesine ulaştı.
Gündem

Milan Skriniar PFDK’ya Hakaretten Sevk Edildi

Milan Skriniar, Kocaelispor karşılaşmasındaki hakareti nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Gündem

Kante’den Al Ittihad’a Transfer Skandalı Tepkisi

Fenerbahçe'nin transferinde yaşanan yanlış bilgi skandalı sonrası N'Golo Kante, antrenmana katılmayarak yönetime tepkisini gösterdi ve "Bırakın gideyim!" dedi.
Gündem

Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı genç futbolculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı ve maç sonucunda ağır bir yenilgi aldı.
Gündem

ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi'nde bir Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.